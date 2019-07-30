Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
РИА «Новости»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже. Об этом сообщает «Укринформ».

До этого украинские СМИ писали, что во время встречи в «нормандском формате», проходившей 3 марта 2016 года, Климкин и Лавров поругались.

По его словам, они тогда обсуждали судьбу украинцев, осужденных в России.

При этом, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины, они не ругались и не дрались.

«Но это был очень эмоциональный момент... В какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», — отметил Климкин.

Он также добавил, что всегда, при встрече с Лавровым, обменивается с ним рукопожатием.

Политик уточнил, что они делают это, как представители двух стран, которые должны разговаривать друг с другом.

Ранее Климкин рассказал о циничности Лаврова.