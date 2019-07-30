Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН

Украинского лидера Владимира Зеленского официально пригласили выступить на Генассамблее ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена постоянного представительства Украины при организации Олега Николенко.

По его словам, главу государства позвали выступить на дебатах мировых лидеров, которые состоятся в Нью-Йорке.

«Да, президент приглашен», — подчеркнул Николенко.

Он уточнил, что дебаты пройдут осенью, в сентябре.

Ранее сообщалось, что в ООН хотят создать должность спецпосланника по делам Украины.