54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

По результатам опроса «Левада-центра», 54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, пишут «Ведомости».

38% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы Путин остался в Кремле после нынешнего срока

До рекордных 8% снизилась доля тех, кто затруднился с ответом. .

При этом до максимума с июля 2001 года, до 43%, выросла доля респондентов, которые говорят, что люди доверяют Путину, потому что не видят альтернативы. В 2016 году так считали 29% опрошенных.

Исследование проводилось с 18 по 24 июля среди 1606 респондентов.