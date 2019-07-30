У Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о праздновании Дня независимости на Украине. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, вместо военного парада в этот день состоится «шествие достоинства».

Он отметил, что шествие планируется провести в европейском стиле. По улицам пройдут представители различных родов войск Украины.

«Вместе с военными в мероприятии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры», — подчеркнул Богдан.

Причем, уточнил политик, глава государства также примет участие в шествии, после чего он обратится к украинцам.

В конце празднования пройдет большой концерт.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил парад в День независимости на Украине.