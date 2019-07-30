У Зеленского рассказали, когда заработает новая Рада

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан объяснил, почему новая Рада не сможет приступить к работе до 1 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, причиной задержки станут судебные процессы, которые мешают объявлению результатов выборов.

«К 1 сентября...она (Рада. — «Газета.Ru») не успеет начать работу», — отметил Богдан.

Он пояснил, что судебные процессы мешают ЦИК сформировать новый состав парламента страны.

Ранее сообщалось, что в ЦИК Украины приготовились к массовым увольнениям после выборов в Раду.