Помпео подсчитал число «вмешательств России» в выборы США

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что российская сторона якобы не менее пяти раз мешала процессу проведения выборов в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Помпео, на его памяти Россия много раз вмешивалась в выборы в последнее время.

По мнению госсекретаря США, российская сторона мешала проведению выборов в 2016 году, в 2018 году «которые были до того, и до того, и еще до того».

Также Помпео отметил, что помимо России в выборы США любят вмешиваться и другие страны. Все они имеет одну цель. Они хотят «подорвать» западную демократию, заключил он.

Ранее сообщалось, что в США хотят прописать антироссийские санкции в военном бюджете.