Госдума ответила на новые санкции из-за Крымского моста

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал идею по вводу санкций против международных компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что новые ограничительные меры никак не отразятся на жизни «на Крымском и под Крымским мостом».

Бальбек также назвал план ввода санкций «нарциссизмом» властей государства, которые считают себя, по его мнению, вечными защитниками Украины.

Кроме того, он назвал Зеленского учеником бывшего президента Украины Петра Порошенко по его действиям и решениям в отношении полуострова Крым.

Ранее сообщалось, что у президента Украины Владимира Зеленского назвали способ возвращения Крыма.