В Совфеде прокомментировали идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала, сообщает РИА «Новости».
Он сказал, что попытки столкнуть Россию и Украину не имеют смысла и не приведут ни к каким результатам. По его мнению, люди независимо от канала смогут разобрать, кто Украине друг, а кто враг.
Джабаров также сделал акцент на том, что целевая аудиторией телеканала критически отнесется к информации, транслируемой подобным СМИ.
Ранее сообщалось, что команда Зеленского создаст телеканал на русском языке.