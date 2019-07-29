Германия ответила на угрозу Трампа в отношении антифа
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В Германии бурно отреагировали на слова президента США Дональда Трампа, в которых тот призвал назвать движение-антифа террористической организацией. Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что тысячи пользователей соцсетей из Германии заявили о своей солидарности с группой активистов антифашистского движения.
Как отмечается, некоторые из них поддержали мысль о том, что демократия и верховенство закона хрупка, когда власть предоставляется лишь правым экстремистам.
Другие же подчеркнули важность борьбы с фашизмом.
Ранее Трамп заявил, что у движения-антифа могут возникнуть большие проблемы.