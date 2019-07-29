Германия ответила на угрозу Трампа в отношении антифа

В Германии бурно отреагировали на слова президента США Дональда Трампа, в которых тот призвал назвать движение-антифа террористической организацией. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что тысячи пользователей соцсетей из Германии заявили о своей солидарности с группой активистов антифашистского движения.

Как отмечается, некоторые из них поддержали мысль о том, что демократия и верховенство закона хрупка, когда власть предоставляется лишь правым экстремистам.

Другие же подчеркнули важность борьбы с фашизмом.

Ранее Трамп заявил, что у движения-антифа могут возникнуть большие проблемы.