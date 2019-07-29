Министр из Эстонии посоветовал президенту страны отозвать приглашение Путину
Министр культуры Эстонии Тынис Лукас посоветовал президенту страны Керсти Кальюлайд отозвать приглашение, высланное президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал на странице в фейсбуке.
Отмечается, что так министр отреагировал на прошедшие в столице акции протеста с массовыми задержаниями.
Уточняется, что Лукас призвал эстонского главу отменить приглашение Путину посетить финно-угорский конгресс в Тарту.
Позднее министр культуры удалил эту публикацию из социальных сетей.
Ранее сообщалось, что глава Эстонии указала на важность переговоров с Путиным.