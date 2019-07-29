Министр из Эстонии посоветовал президенту страны отозвать приглашение Путину

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Министр культуры Эстонии Тынис Лукас посоветовал президенту страны Керсти Кальюлайд отозвать приглашение, высланное президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал на странице в фейсбуке.

Отмечается, что так министр отреагировал на прошедшие в столице акции протеста с массовыми задержаниями.

Уточняется, что Лукас призвал эстонского главу отменить приглашение Путину посетить финно-угорский конгресс в Тарту.

Позднее министр культуры удалил эту публикацию из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что глава Эстонии указала на важность переговоров с Путиным.