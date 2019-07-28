Трамп назвал расистом и бездельником конгрессмена-афроамериканца

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отругал председателя комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Элайджу Каммингса и назвал его расистом. Об этом он написал в твиттере.

По словам Трампа, Каммингс ужасно работал, и жители его округа в Балтиморе это знают. До этого президент также заявлял, что этот округ «считается самым худшим и самым опасным в Соединенных Штатах».

«Если бы расист Каммингс сосредоточил бы больше своей энергии на помощи добрым людям своего округа, можно было бы добиться прогресса в исправлении беспорядка», — отметил Трамп.

Также американский лидер назвал всю работу конгрессмена сплошным позором.

Ранее Каммингс обвинил Трампа в нарушении закона.