Рябков оценил шансы встречи Лаврова и Помпео в Таиланде
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что почти нет шансов, что глава МИД страны Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Майком Помпео в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Рябкова, российский и американский представитель не встретятся в Таиланде на полях совещания министров иностранных дел, потому что их графики не совпадают.
«Шансов немного», — отметил Рябков.
Однако он не исключил возможности, что это все же сможет произойти.
Ранее Лавров рассказал, почему не прокатил Помпео на «Победе».