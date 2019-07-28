Рябков оценил шансы встречи Лаврова и Помпео в Таиланде

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что почти нет шансов, что глава МИД страны Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Майком Помпео в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Рябкова, российский и американский представитель не встретятся в Таиланде на полях совещания министров иностранных дел, потому что их графики не совпадают.

«Шансов немного», — отметил Рябков.

Однако он не исключил возможности, что это все же сможет произойти.

Ранее Лавров рассказал, почему не прокатил Помпео на «Победе».