В России оценили планы партии Зеленского по созданию префектур

В России считают, что никакие планы о реформах административного устройства не сработают пока страна не повысит уровень экономики. Об этом RT заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его мнению, перед реформами украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Раде необходимо провести «антипорошенковские указы» в соответствии с желанием и требованиями украинцев.

«Необходимо создать нормальную и цивилизованную внутреннюю политику в стране», — добавляет Водолацкий.

Также зампред отметил, что все реформы требуют большого вложения денег.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского хочет убрать госадминистрацию.