Порошенко сильно опоздал на молебен ПЦУ перед крестным ходом

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Бывший украинский президент Петр Порошенко попал в Софийский собор только под конец молебна, приуроченного ко дню Крещения Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как известно, Порошенко принимал участие в создании молебна ПЦУ в декабре 2018 года.

Сообщается, что молебен стартовал еще в 8 часов утра. Однако экс-президент опоздал на него на два часа.

На сайте издания утверждают, что Порошенко, возможно, поучаствует уже в самом крестном ходе.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел крестный ход, посвященный годовщине Крещения Руси.