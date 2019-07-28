Порошенко сильно опоздал на молебен ПЦУ перед крестным ходом
Бывший украинский президент Петр Порошенко попал в Софийский собор только под конец молебна, приуроченного ко дню Крещения Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».
Как известно, Порошенко принимал участие в создании молебна ПЦУ в декабре 2018 года.
Сообщается, что молебен стартовал еще в 8 часов утра. Однако экс-президент опоздал на него на два часа.
На сайте издания утверждают, что Порошенко, возможно, поучаствует уже в самом крестном ходе.
Ранее сообщалось, что в Киеве прошел крестный ход, посвященный годовщине Крещения Руси.