Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа

Жители Украины раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за фотографию, которую он опубликовал с одесского пляжа в фейсбуке.

Интернет-пользователи возмутились тем, что в стране идет война, на которой гибнут молодые люди, а глава государства «делает лав де труа на пляже».

Другая пользовательница перечислила разнообразные селфи, сделанные президентом за последнее время, отметив иронично, как Зеленский усердно работает.

«Что это за дурной хайп ради хайпа?» — написала другая женщина.

Еще один комментатор предложил лидеру страны не отдыхать, а приехать в Донбасс в зону боевых действий.

Однако ряд пользователей не увидели ничего предосудительного в снимке.

Другие же нашли забавным нахождение на заднем фоне шпица. Они поинтересовались, не работает ли он в охране Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.