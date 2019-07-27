Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки

Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.

Погружение на спускаемом аппарате C-Explorer 3.11 продлится около часа.

Он спустится к месту гибели подводной лодки Щ-308 «Семга», которая затонула в годы Великой Отечественной войны.

В прошлый раз Путин спускался в батискафе в августе 2015 года на глубину 80 метров на дно Черного моря в Крыму.

В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота «Олег». В 2011 году Путин во время посещения археологического раскопа на месте древнегреческого города Фанагория погрузился на дно Таманского залива, откуда поднял две амфоры приблизительно шестого века нашей эры.