Лавров отреагировал на вмешательство извне на отношения России и Китая
close
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал попытки помешать сотрудничеству России и Китая. Об этом информирует РИА «Новости».
По его словам, сотрудничество между Россией и Китаем имеет «мощную внутреннюю движущую силу».
Лавров подчеркнул, что отношения между странами не подвержены влиянию внешних факторов.
Министр иностранных дел России также отметил, что любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не будут иметь успех.