Лавров отреагировал на вмешательство извне на отношения России и Китая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал попытки помешать сотрудничеству России и Китая. Об этом информирует РИА «Новости».

По его словам, сотрудничество между Россией и Китаем имеет «мощную внутреннюю движущую силу».

Лавров подчеркнул, что отношения между странами не подвержены влиянию внешних факторов.

Министр иностранных дел России также отметил, что любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не будут иметь успех.

Ранее Лавров посоветовал США не размещать оружие в космосе.