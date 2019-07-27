Трамп поразмышлял о вражде США с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о вражде российской и американкой стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава США пришел к выводу, что у двух великих держав нет причин для того, чтобы находиться в конфронтации и не ладить.

Трамп отметил, что доклад экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве российской стороны в выборы США, конечно, сказался на отношениях двух стран. Однако, глава США считает, что он должен остаться в прошлом, так как за расследованием все следили 2,5 года.

«И это стыдоба», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.