Китай захотел плечом к плечу работать с Россией

Глава китайского МИД Ван И заявил, что власти страны хотят тесного сотрудничества с российской стороной в вопросах обеспечения мира. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ван И, КНР хочет работать «плечом к плечу с Россией» и защищать права жителей двух стран на международной арене. Также китайская сторона готова помогать в установлении мира и стабильности.

«Китайско-российские отношения крепнут с каждым днем, становясь залогом международной стабильности», - -подчеркнул Ван И.

Ранее сообщалось, что Stern заподозрил Россию и Китай в подготовке военного союза.