Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой

Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, суд выступил в поддержку давней идеи Трампа о строительстве стены. Теперь желание президента о стене вдоль американо-мексиканской границы, несмотря на то, что законодатели отказались предоставить финансирование, состоится.

Верховный Суд полностью заблокировал решение федерального судьи в Калифорнии, который запретил Трампу тратить деньги. Тогда коллегия судей посчитала это нарушением конструкционных норм, поскольку трата денег исполнительной властью должна осуществляться с одобрением парламента.

Ранее сообщалось, что суд запретил Трампу строить стену с Мексикой за счет бюджета США.