У спецпрокурора по «российскому делу» на Fox News заподозрили деменцию

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Американская телеведущая Рейчел Кампос-Даффи, работающая на канале Fox News, заявила, что у бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского дела», деменция. Об этом сообщает MediaITE.

Как отмечается, такое заявление она сделала после слушаний в конгрессе, где Мюллера допрашивали относительно вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

По ее словам, у Мюллера деменция на ранней стадии.

Уточняется, что заявление Кампос-Даффи вызвало удивление в студии, а ведущая Джессика Тарлов немедленно отреагировала, спросив, правда ли это, и видела ли ведущая экс-спецпрокурора.

В итоге, обе ведущие начали препираться, поскольку Тарлов отметила, что заявления Кампос-Даффи напоминают теории заговора о здоровье Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года.

«Не делайте этого. Не говорите о здоровье людей, о которых вы ничего не знаете!», — подчеркнула Тарлов.

Ранее сообщалось, что конгрессу США не удалось раскусить Мюллера.