Уровень доверия россиян Путину достиг максимума

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину у граждан страны вырос до максимума, составив 73%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73% респондентов», – говорится в исследовании, которое цитирует RNS.

Кроме того, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доверяют 38,1% опрошенных, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 35,5%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 35,2%, а лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову — 28,7%, показал опрос.

Инициативные опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в период с мая по июль 2019 года. В них приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

С 18 июня 2018 года ежедневно опрашивается 1,6 тыс. респондентов. В исследовании приводится среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.