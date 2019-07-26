Гройсман назвал Порошенко тормозом реформ на Украине
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что осуществление реформ на территории страны было замедленным из-за бывшего президента страны Петра Порошенко, передает РИА «Новости».
По словам премьера, произошло торможение и большой приватизации.
«Любое изменение, любую реформу, чтобы он дал сигнал команде, фракции голосовать — на это тратились месяцы», — заявил Гройсман.
Ранее Гройсман обвинил сторонников по партии экс-лидера страны Петра Порошенко в том, что они строят свою политическую кампанию на лжи и ведут «грязную игру».