Гройсман назвал Порошенко тормозом реформ на Украине

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что осуществление реформ на территории страны было замедленным из-за бывшего президента страны Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

По словам премьера, произошло торможение и большой приватизации.

«Любое изменение, любую реформу, чтобы он дал сигнал команде, фракции голосовать — на это тратились месяцы», — заявил Гройсман.

Ранее Гройсман обвинил сторонников по партии экс-лидера страны Петра Порошенко в том, что они строят свою политическую кампанию на лжи и ведут «грязную игру».