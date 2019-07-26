Стали известны партии-лидеры выборов в Раду
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду, сообщает РИА «Новости».
Согласно подсчетам протоколов, лидером стала партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Она набрала 43,16% голосов.
Второе место заняла партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», получившая 13,05% голосов.
За партию экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» проголосовало 8,18% избирателей.
Бывший президент Украины Петр Порошенко с партией «Европейская солидарность» набрал 8,10%, а музыкант Святослав Вакарчук и его «Голос» — 5,82%.
Выборы прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. Официальные результаты будут обнародованы до 5 августа.