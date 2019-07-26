Помпео объявил о сокращении возможности РФ «влиять на выборы»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ «влиять на выборы» и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая, передает РИА «Новости».

Помпео утверждает, что у России были планы вмешаться в промежуточные выборы 2018 года, однако США с этим «эффективно» справились. «У нас, безусловно, были безопасные и надежные выборы, и мы снизили способность россиян оказывать влияние на эти выборы», - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Госсекретарь отметил, что сейчас власти США «сосредоточены не только на предотвращении вмешательства со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая».