В США признали низкую безопасность выборов

Комитет сената США по разведке дал комментарий по поводу безопасности выборов в 2016 году. Об этом информирует РИА «Новости».

Согласно данным комитета, безопасность выборов в 2016 году было низкой.

При этом по данным ведомства, некоторые уязвимости в этом вопросе сохраняется и сейчас.

Как отмечается, в 2016 году киберзащита избирательной инфраструктуры штатов и на местном находилась не на должном уровне.

В комитете это связывают с устаревшим оборудованием, в том числе машин для голосования.

Ранее сообщалось, что на слушаниях в конгрессе США отчитались по «российскому делу».