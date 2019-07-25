В США признали низкую безопасность выборов
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Комитет сената США по разведке дал комментарий по поводу безопасности выборов в 2016 году. Об этом информирует РИА «Новости».
Согласно данным комитета, безопасность выборов в 2016 году было низкой.
При этом по данным ведомства, некоторые уязвимости в этом вопросе сохраняется и сейчас.
Как отмечается, в 2016 году киберзащита избирательной инфраструктуры штатов и на местном находилась не на должном уровне.
В комитете это связывают с устаревшим оборудованием, в том числе машин для голосования.
Ранее сообщалось, что на слушаниях в конгрессе США отчитались по «российскому делу».