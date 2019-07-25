Дело завели после нападения на Порошенко

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Полиция возбудила уголовное дело после попытки нападения на президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований, передает РИА «Новости».

Дело заведено по статье «хулиганство».

«Группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись», — сообщили в полиции Киева.

Нападавшим грозит до четырех лет тюрьмы.

Ранее появилось видео нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко.