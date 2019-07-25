Кличко насмешил пользователей Сети очередным «тупняком»

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Пользователи Сети высмеяли киевского мэра Виталия Кличко за его очередной «тупняк». Об этом информирует «Украина.ру».

Как отмечается, Кличко во время интервью не смог выговорить словосочетание «институт судебных экспертиз».

Сообщается, что пользователи Сети порекомендовали мэру Киева брать с собой шпаргалку для выступлений.

Кроме того, они раскритиковали проведение скандального киевского моста.

Ранее Кличко вызвали на допрос. Мэр Киева даст показания Государственному бюро расследований Украины по делу махинациях с землей.