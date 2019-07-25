Зеленский поговорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает сайте главы украинского государства.

Уточняется, что Трамп поздравил Зеленского с победой партии «Слуга народа» на прошедших выборах.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Трампа «за лидерство США» в санкциях против России.

Ранее Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа за приглашение в Вашингтон. При этом в администрации Зеленского не рассказали, согласился ли Зеленский на предложение Трампа и, когда именно мог бы состояться его визит в США.