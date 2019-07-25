Тюрьма грозит сбившему самосвалом Зеленского

Автору распространенного перед выборами президента Украины видео, на котором Владимира Зеленского сбивает самосвал грозит тюрьма, передают «Украинские новости».

Как сообщили в команде Зеленского, автор видео может быть приговорен к лишению свободы на срок до 5 лет.

«Судьба автора будет несладкой — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок», — сообщили в офисе.

Ранее МВД Украины возбудило уголовное дело из-за публикации смонтированного видеоролика. Тогда команда Зеленского сообщила, что видео распространил штаб бывшего тогда президентом страны Петра Порошенко.