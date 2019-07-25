Порошенко допрашивали час

Завершен допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований, передает РИА «Новости».

Он вышел из здания со своим адвокатом и подошел к журналистам.

Отмечается, что допрос длился больше часа.

Ранее сообщалось, что допрос будет проходить в рамках расследования по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».