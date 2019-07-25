Порошенко пришел на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что допрос будет проходить в рамках расследования по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».
Пресс-секретарь ведомства Анжела Иванова рассказала, что допрос будет длится около часа.
Уточняется, что экс-главу Украины уже допрашивает следователь.
Кроме того, он показал заявление Порошенко с просьбой о переносе допроса.
Ранее сообщалось, что Порошенко пригрозили принудительно доставить на допрос, если бы он не явился на третий допрос после просьбы о его переносе.