В Госдуме отреагировали на задержание танкера Украиной

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Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе, октябрь... Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе, октябрь...
Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе, октябрь...
Алексей Павлишак/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Константин Затулин назвал задержание российского танкера на Украине пиратством. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее СБУ задержала российский танкер за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.

Там отметили, что в настоящее время готовится ходатайство об аресте.

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