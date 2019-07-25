Spiegel: на Даунинг-стрит въехал главный популист Британии

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Британский премьер Тереза Мэй выезжает, вместо нее на Даунинг-стрит въезжает Борис Джонсон. Spiegel полагает, что появление там грубо ведущего себя политика является не только политическим изменением.

Как отмечается, Brexit преследовал Мэй до последнего. Во время ее заключительного обращения к британцам в роли премьер-министра прозвучал крик: «Стоп Brexit!». Мэй можно во многом упрекнуть: она никогда не контролировала свое правительство, мирилась с хаосом и унижениями, слишком долго медлила с решением по выходу из Евросоюза, чтобы не усиливать раскол между тори. По сравнению с тем, что означает приход Джонсона, ее нахождение у власти было надежным. Вместе с новым премьером на Даунинг-стрит въедет непредсказуемость, агрессивность, а иногда и фальшь. К власти пришел «популист Королевства».

Издание напоминает, что в прошлом он выступал за непременный выход из Евросоюза к 31 октября, даже без сделки. Однако Джонсон не был бы Джонсоном, если бы теперь не утверждал, что Brexit без соглашения является лишь «отдаленной перспективой». Кроме того, существует опасность, что такой премьер-министр еще больше поляризует британское общество. В либеральном Лондоне быстро распространяется ярость: уже во время первой речи Джонсона в качестве премьера были слышны крики демонстрантов. Первый день «эры Джонсона» завершился протестной акцией в центре города.