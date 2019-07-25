Трамп выступил на фоне двуглавого орла

Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что на новом символе изображен орел с двумя головами вместо одной.

Уточняется, что выступление проходило перед сторонниками президента в Вашингтоне.

По данным газеты, авторы обновленного символа решили подшутить над скандалом о связях Трампа с Россией.

Заявляется, что до выступления американского лидера на экран проецировалась правильный символ.

Представители Белого дома и команды организаторов мероприятия заявили, что не знают, как мог произойти этот инцидент.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал об обдирании США Евросоюзом.