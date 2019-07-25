BuzzFeed: генпрокуроры Украины подсказали Трампу, как избавиться от Байдена

Бывший и действующий украинские прокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко предложили предоставить команде президента США Дональда Трампа информацию для проведения информационной кампании против кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом сообщает BuzzFeed.

Отмечается, что об этом свидетельствуют показания уехавшего из СССР Льва Парнаса. Он заявил, что вместе с Игорем Фруманом играл роль посредника между адвокатом американского лидера Рудольфом Джулиани и чиновниками на Украине.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал допросить сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера относительно получения денег от компании экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которого подозревают в отмывании преступных доходов.