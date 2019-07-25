Мюллер заявил о «вмешательстве России» на выборах в пользу Клинтон

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Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году, заявил, что оно осуществлялось не только в пользу Дональда Трампа, но и в пользу Хиллари Клинтон. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, такое заявление он сделал во время слушаний в Конгрессе. У него поинтересовались, в чью поддержку осуществлялась российская кампания в соцсетях. Мюллер заявил, что оба политика были объектами таких действий.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.

Ранее Мюллер, расследовавший «российское дело», заявил о «планах» России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.