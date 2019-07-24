Мюллер обвинил Россию в «федеральном преступлении»

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Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Россия получила доступ к компьютерам демократов во время американских выборов в 2016 году и, тем самым, совершила «федеральное преступление». Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе.

Уточняется, что его спросили о том, совершала ли Россия «федеральные преступления» в намерении помочь американскому лидеру Дональду Трампу, на что экс-спецпрокурор ответил утвердительно.

«Если говорить о компьютерных преступлениях, по которым предъявлены обвинения в нашем случае, несомненно», — подчеркнул Мюллер.

Как подчеркивается, речь идет о том, что сотрудники ГРУ России могли в 2016 году похитить 70 гигабайт данных с сервера Демократической партии Соединенных Штатов, содержащих тысячи писем и документов.

Ранее Мюллер раскрыл случаи «вмешательства» России на стороне Хиллари Клинтон.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.