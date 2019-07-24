У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски

В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, обыски были проведены в рамках дела о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

При этом он не назвал статус Гудкова в этом уголовном деле.

Он уточнил, что обыски были проведены по поручению сотрудников Следственного комитета (СК).

В то же время, по словам отца Гудкова, правоохранительные органы хотят найти в квартире его сына материалы касательно подготовки к несанкционированному митингу 27 июля.

Он добавил, что его сына, скорее всего, задержат и отправят на допрос.

Ранее в Мосгоризбиркоме назвали заявления Гудкова о нарушениях провокацией.