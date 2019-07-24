У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски

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Политик Дмитрий Гудков во время марша памяти, посвященного годовщине гибели Бориса Немцова Политик Дмитрий Гудков во время марша памяти, посвященного годовщине гибели Бориса Немцова
Политик Дмитрий Гудков во время марша памяти, посвященного годовщине гибели Бориса Немцова
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, обыски были проведены в рамках дела о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

При этом он не назвал статус Гудкова в этом уголовном деле.

Он уточнил, что обыски были проведены по поручению сотрудников Следственного комитета (СК).

В то же время, по словам отца Гудкова, правоохранительные органы хотят найти в квартире его сына материалы касательно подготовки к несанкционированному митингу 27 июля.

Он добавил, что его сына, скорее всего, задержат и отправят на допрос.

Ранее в Мосгоризбиркоме назвали заявления Гудкова о нарушениях провокацией.