Мюллер раскрыл случаи «вмешательства» России на стороне Клинтон
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал «российское дело», заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года не только на стороне президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но и порой на стороне его соперницы — Хиллари Клинтон. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе.
Уточняется, что его спросили о том, кого Россия поддерживала в соцсетях. Такую кампанию конгрессмены США считают одним из способов вмешательства в американские выборы.
«Дональда Трампа. Но было несколько случаев, когда Хиллари Клинтон была предметом таких же действий», — отметил Мюллер.
Таким образом, экс-спецпрокурор подтвердил выводы, сделанные еще в 2018 году, когда высказывалось предположение, что Россия старалась поддержать в соцсетях как Трампа, так и Клинтон.
Ранее Мюллер заявил, что Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа.
США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.