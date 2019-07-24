Мюллер раскрыл случаи «вмешательства» России на стороне Клинтон

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал «российское дело», заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года не только на стороне президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но и порой на стороне его соперницы — Хиллари Клинтон. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе.

Уточняется, что его спросили о том, кого Россия поддерживала в соцсетях. Такую кампанию конгрессмены США считают одним из способов вмешательства в американские выборы.

«Дональда Трампа. Но было несколько случаев, когда Хиллари Клинтон была предметом таких же действий», — отметил Мюллер.

Таким образом, экс-спецпрокурор подтвердил выводы, сделанные еще в 2018 году, когда высказывалось предположение, что Россия старалась поддержать в соцсетях как Трампа, так и Клинтон.

Ранее Мюллер заявил, что Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.