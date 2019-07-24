Эксперт оценил заявления оппозиционеров о якобы препятствиях на выборах

Мониторинг хода избирательной кампании демонстрирует, что заявления о сознательных препонах и бюрократических барьерах для так называемых неудобных кандидатов, вряд ли можно считать состоятельными, заявил сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

«Мы готовим как раз обзор по регистрации, который будем представлять на пресс-конференции ориентировочно 7 августа, когда закончится период регистрации по всем субъектам», — сказал Брод.

«Вчера эта тема остро звучала на встрече группы кандидатов по выборам в Мосгордуму с Эллой Панфиловой, и готовится несанкционированный митинг, и до этого были протестные выступления, то есть их основной тезис заключается в том, что якобы сознательно устраиваются бюрократические административные барьеры и сознательно не регистрируют неудобных оппозиционных кандидатов», — отметил он.

«На самом деле не так, поскольку сейчас есть шансы быть зарегистрированным кандидатом в мэры Новосибирска – это Сергей Бойко. В одном из муниципалитетов Санкт-Петербурга зарегистрированы кандидаты от оппозиции. Кандидат от «Яблока» зарегистрирован на выборах главы Башкирии, еще есть представители других непарламентских партий. Я убежден в том, что, прежде всего, надо отдавать себе отчет, а соблюдали ли штаб и кандидат все предписанные законом нормы, не доверялись ли сомнительным сборщикам подписей, не напортачили ли штабные юристы. Все ли внимательно проверили и т.д.», — резюмировал Брод.