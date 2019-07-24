«Грандиозный позор»: Белый дом о слушаниях с Мюллером

«Грандиозным позором» для Демократической партии назвали слушания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США с участием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

По мнению адвоката президента США Дональда Трампа Джея Секулова, выступление выявило множество недостатков в расследовании Мюллера о вмешательстве России в ход президентских выборов в США.

Отмечается, что экс-спецпрокурор отвечал на вопросы не достаточно «остро» и «резко», по сравнению с предыдущими слушаниями.

Ранее Трамп обвинил Мюллера в преступлении.