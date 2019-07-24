Главой МИД Британии стал экс-министр по Brexit

Новым главой внешнеполитического ведомства Британии стал бывший глава министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.

Как отмечается, до этого пост главы МИДа занимал Джереми Хант, который проиграл новому премьеру страны Борису Джонсону в гонке за пост главы правительства.

Уточняется, что Рааб также боролся за кресло лидера Консервативной партии, однако он вылетел в третьем туре.

Ранее сообщалось, что претендовавший на пост премьера Хант подал в отставку.