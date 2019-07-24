Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны
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Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне. Об этом сообщает твиттер.
На картинке представлены космонавты и компании по освоению звездного неба из Соединенных Штатов, Китая, Японии.
При этом российские космонавты или космические корабли на обложке не показаны.
Как отмечается картинка подписана заголовками: «Гонка за луной» и «Следующая космическая гонка».
Ранее сообщалось о тайном соглашении родственников американского астронавта Нила Армстронга.