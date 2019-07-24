МИД РФ отреагировало на блокировку российского сайта в Латвии

Российский МИД отреагировало на блокировку в Латвии российского сайта Baltnews.lv. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого власти Латвии приняли решение заблокировать принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv якобы из-за его угроз суверенитету украинскому государству.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства России, своими действия Латвия намеревается зачистить свое информационное пространство от независимых СМИ.

Также в МИДе отметили, что прибалтийские республики сами нарушают свободу выражения мнения.

В связи с этим в МИДе подчеркнули, что Москва ожидает осуждения со стороны профильных структур и НПО — в первую очередь, ОБСЕ.

Ранее Латвия выразила России протест из-за салюта.