Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер

<img src="//img.gazeta.ru/files3/1/12531001/RTX6X129-pic905-895x505-61416.jpg">

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «российское дело», заявил о «планах» России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе.

Его спросили о том, хотела ли Москва получить некую выгоду от избрания на пост президента страны одного из кандидатов на выборах в 2016 году.

Мюллер положительно ответил на этот вопрос.

Кроме того, когда у него спросили, о каком именно кандидате идет речь, он ответил, что о Трампе.

Ранее сообщалось, что Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.