Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «российское дело», заявил о «планах» России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе.
Его спросили о том, хотела ли Москва получить некую выгоду от избрания на пост президента страны одного из кандидатов на выборах в 2016 году.
Мюллер положительно ответил на этот вопрос.
Кроме того, когда у него спросили, о каком именно кандидате идет речь, он ответил, что о Трампе.
Ранее сообщалось, что Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе.
США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.