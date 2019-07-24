Силовики не поняли, зачем Порошенко явился на допрос
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Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел к силовикам на допрос после приглашения, однако цель его визита в Государственное Бюро расследований объяснить не смогли, сообщают местные СМИ.
Пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова рассказала, что Порошенко был приглашен на допрос 25 июля, но он пришел в ГБР досрочно, 24 июля. Причину этого визита в ведомстве не знают.
По какому делу политик был вызван на допрос, также не объясняют.
Адвокат экс-лидера Украины заверил, что Порошенко появится на допросе и 25 июля.
Ранее сообщалось, что партия Порошенко теряет позиции.