Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал «российское дело», заявил, что его окончательный доклад не оправдал американского лидера Дональда Трампа в возможности совершения преступлений. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, в конгрессе экс-спецпрокурора спросили о том, нашел ли он доказательства того, что сговора между Трампом и Россией не было.
Кроме того, его спросили, есть ли у него доказательства того, что никто не препятствовал установлению правосудия.
По словам Мюллера, в его докладе этого нет.
Также он подчеркнул, что его доклад не является «оправданием» для главы государства в совершении возможных преступлений.
В то же время, экс-спецпрокурор уточнил, что он не нашел оснований для того, чтобы предъявить Трампу обвинения.
«Мы не нашли достаточных свидетельств вины», — заключил Мюллер.
Ранее ФБР обвинило Россию во вмешательстве в американские выборы.
США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.
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