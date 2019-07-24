Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе

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Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал «российское дело», заявил, что его окончательный доклад не оправдал американского лидера Дональда Трампа в возможности совершения преступлений. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, в конгрессе экс-спецпрокурора спросили о том, нашел ли он доказательства того, что сговора между Трампом и Россией не было.

Кроме того, его спросили, есть ли у него доказательства того, что никто не препятствовал установлению правосудия.

По словам Мюллера, в его докладе этого нет.

Также он подчеркнул, что его доклад не является «оправданием» для главы государства в совершении возможных преступлений.

В то же время, экс-спецпрокурор уточнил, что он не нашел оснований для того, чтобы предъявить Трампу обвинения.

«Мы не нашли достаточных свидетельств вины», — заключил Мюллер.

Ранее ФБР обвинило Россию во вмешательстве в американские выборы.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.

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