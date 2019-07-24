Навального задержали во время пробежки
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Правоохранительные органы задержали Алексея Навального у подъезда дома и доставили в отделении полиции по Даниловскому району. Об этом он сообщил в инстаграме.
По словам Навального, он вышел из дома на пробежку и думал купить цветы жене в ее день рождения, однако у подъезда его ожидал «маленький автобус с ОМОНом».
Он добавил, что в отделении полиции он находится в спортивных трусах «как дурак».
«Правду говорят, что спорт иногда вреден», — сказал Навальный.
Ранее сообщалось, что Навального задержали на акции в центре Москвы.