Навального задержали во время пробежки

Правоохранительные органы задержали Алексея Навального у подъезда дома и доставили в отделении полиции по Даниловскому району. Об этом он сообщил в инстаграме.

По словам Навального, он вышел из дома на пробежку и думал купить цветы жене в ее день рождения, однако у подъезда его ожидал «маленький автобус с ОМОНом».

Он добавил, что в отделении полиции он находится в спортивных трусах «как дурак».

«Правду говорят, что спорт иногда вреден», — сказал Навальный.

Ранее сообщалось, что Навального задержали на акции в центре Москвы.