На Украине высказались о размене Крыма на Донбасс

Политсоветник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что в стране не будут помышлять о размене Крымского полуострова на Донбасс. Об этом он сказал в эфире украинских СМИ.

По его словам, он знает президента Украины и то, что он никогда не согласится на размен Крыма на Донбасс и наоборот.

«Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — отметил Потураев.

Потураев считает, что таким поступком Зеленский бы предал жителей Крыма с украинскими паспортами.

Также политсоветник Зеленского подчеркнул, что новый лидер страны никогда не пойдет на сделку с Россией по Крыму или Донбассу.

Ранее Госдума ответила на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.